Sicilia, tenta di rapinare donna incinta davanti al figlio: arrestato 44enne pregiudicato

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Noto hanno arrestato un 44enne del posto per tentata rapina.

I fatti sarebbero avvenuti lo scorso 5 Agosto quando l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, sarebbe salito sopra un’auto con a bordo una donna incinta minacciandola con un coltello alla gola di consegnarle tutto il denaro che aveva con lei incurante della presenza di un bambino sul sedile posteriore del mezzo.

Solo grazie alle urla di terrore della povera vittima il marito, sceso per sbrigare una commissione, sarebbe accorso in suo soccorso mettendo così in fuga il rapinatore.

Una volta cessato il pericolo, la provata famiglia avrebbe denunciato il fatto ai militari che, dopo un’analisi dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza della zona, sarebbero riusciti a risalire e rintracciare il malfattore trasferendolo così presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.