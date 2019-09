Sicilia, tenta di rubare in palestra: denunciato sospetto

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini della Polizia di stato di Siracusa hanno denunciato un uomo per tentato furto aggravato.

Tutto avrebbe avuto inizio in seguito alla segnalazione da parte di un testimone che avrebbe segnalato la presenza di strani movimenti all’interno di una palestra situata in via Accolla.

Una volta recepita la soffiata, gli agenti si sarebbero precipitati sul posto avviando una ricerca per le vie adiacenti riuscendo così a bloccare un sospetto. Svolte le formalità di rito e gli accertamenti di routine, l’uomo è stato accusato di furto ai danni dell’esercizio commerciale.