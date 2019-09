Sicilia, tenta di rubare souvenir e fuggire in aereo: bloccata dai carabinieri

Connect on Linked in

Un piano fallito all’ultimo secondo quello che una 70enne originaria di Cremona ha voluto mettere a segno nell’isola di Lampedusa.

I carabinieri della locale stazione avrebbero bloccato ed arrestato la donna in aeroporto proprio mentre era in procinto di partire portando con sé un souvenir trafugato in precedenza.

Nel dettaglio, pare che la pensionata, alcune giornate addietro, abbia sottratto da un negozio un orologio da parete in ceramica del valore di qualche centinaia di euro.

Una volta accorto del furto il proprietario dell’esercizio commerciale aveva prontamente denunciato il tutto alle forze dell’ordine le quali avrebbero così fatto scattare le indagini che si sarebbero concluse con l’individuazione della colpevole proprio ad un passo dalla fuga definitiva.

Con il fermo dell’anziana turista è immediatamente scattata la denuncia all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato e la refurtiva e stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Di Pietro Geremia