Sicilia, tenta di rubare un’auto: arrestato 38enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato in flagranza di reato il 38enne C.C.B., ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato di un’autovettura in sosta sulla pubblica via.

L’uomo è stato sorpreso mentre forzava con le mani le portiere di un’autovettura da un amico del proprietario del veicolo. Poco dopo sopraggiungevano i Carabinieri che,dopo averaccertato quanto accaduto,hanno arrestato l’uomo ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazionee sottoposto agliarresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.