Sicilia, tenta di scippare un’anziana strappandole la collana dal collo: arrestato 46enne

Un sabato di certo movimentato è stato vissuto da una pensionata palermitana. La donna, ultraottantenne, mentre passeggiava tranquillamente per le vie cittadine di Palermo, è stata brutalmente strattonata e derubata della catenina appesa al collo da un ladro senza scrupoli. Il violento episodio pare sia avvenuto intorno a mezzogiorno, all’incrocio di via Principe di Belmonte dove il malfattore, un palermitano di 46 anni, ha dunque sorpreso alle spalle la povera pensionata strappandole con violenza il proprio ciondolo a forma di crocifisso, un ricordo familiare al quale era molto attaccata. In seguito alla violenta rapina, la donna ha iniziato ad urlare attirando così l’attenzione di una pattuglia di poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, i quali si sono messi immediatamente all’inseguimento del furfante fino a bloccarlo e ad arrestarlo per furto. La collanina, svolte le formalità di rito, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

Di Pietro Geremia