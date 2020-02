Sicilia, tenta di violentare 16enne per strada: arrestato 36enne nigeriano

Print This Post

Un atto riprovevole è stato posto in essere nei giorni scorsi a Palermo da parte di un 36enne di origini nigeriane.

L’uomo si trovava presso la centralissima via Maqueda a bordo della propria bici quando, ad un certo punto, avrebbe incontrato una 16enne passeggiare tranquillamente per i fatti propri.

Una volta preso dai bollenti e luridi spiriti, il 36enne avrebbe così tentato di afferrare la povera minorenne e trascinarla in un vicolo per poi poterla violentare ma fortunatamente la ragazza avrebbe trovato la forza di urlare al punto tale da richiamare l’attenzione dei clienti di un bar vicini i quali hanno messo in fuga il nigeriano che è stato però prontamente identificato ed arrestato dalle forze dell’ordine.