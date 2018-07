Sicilia, tenta furto al supermercato: preso grazie ai vestiti non cambiati e usati nella rapina

Connect on Linked in

Un 34enne di Aci Catena, paese in provincia di Catania, è stato arrestatoi in flagranza per il reato di tentata rapina in concorso e ricettazione. dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale.

A quanto pare infatti, l’uomo, aiutato da un complice in fase di identificazione, pare che si sia recato presso un supermercato di Aci Sant’Antonio armato di pistola e col volto coperto, minacciando le impiegate le quali, terrorizzate, sono fuggite nascondendosi in uno de locali dell’esercizio commerciale chiedendo aiuto al 112.

Inutili sono stati i tentativi del malvivente di forzare le casse, blindate dal sistema di sicurezza, che non gli hanno lasciato altra scelta che fuggir via a mani vuote.

Sul posto, si sono quindi recati immediatamente i tutori dell’ordine i quali, grazie al sistema di videosorveglianza e la testimonianza degli impiegati del supermercato, sono riusciti in men che non si dica a individuare il malfattore a bordo di una Fiat Uno e con in dosso gli stessi indumenti utilizzati per compiere il reato. Una volta fermato e portato in caserma, il rapinatore è stato rinchiuso carcere di Catania Piazza Lanza su disposizione della magistratura.

Di Pietro Geremia