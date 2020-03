Sicilia, tenta il suicidio ma finisce il gas: salvo 60enne

Print This Post

Poteva finire nel peggiore dei modi la serata appena trascorsa nel paese di Mascalucia.

Un sessantenne del posto pare infatti che abbia tentato di suicidarsi aprendo il gas della propria villetta.

Prima di porre a segno l’estremo gesto, l’uomo avrebbe chiamato un amico dichiarando le sue intenzioni il quale, una vola staccato, si sarebbe immediatamente messo in contatto con i carabinieri che per tutta risposta avrebbero fatto piombare in loco una pattuglia.

Una volta giunti sul posto, i militari avrebbero forzato i lucchetti dei vani contatori e una volta all’interno si sarebbero diretti verso l’odore acre di gas chiamando a gran voce l’aspirante suicida che però sarebbe uscito da casa lamentandosi come il gas stesso fosse finito.