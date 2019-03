Sicilia, tentano di spaccare saracinesca di supermercato: fermati dai carabinieri

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei Carabinieri di Vittoria, paese in provincia di Ragusa, hanno sorpreso nella serata di ieri una banda di malviventi mentre provavano un colpo presso il supermercato Despar in via Rattazzi.

Nel dettaglio, pare che la scoperta del tentativo di furto sia avvenuta grazie ad uno dei molteplici servizi di controllo del territorio, svolti dalla finalizzati a contrastare i reati predatori con particolare attenzione ai furti alle attività commerciali, dove i militari sono dunque riusciti a beccare con le mani nel sacco i malintenzionati proprio mentre tentavano di forzare le saracinesche del supermercato nel tentativo di crearsi un varco per poi asportare tutto il materiale contenuto all’interno del magazzino.

Una volta scoperti dalla pattuglia però, i furfanti sono

immediatamente scappati lasciando perdere le proprie tracce. I carabinieri

della locale compagnia hanno avviato le indagini atte a risalire all’identità

dei ladri.