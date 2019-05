Sicilia, tentato furto di rame in un capannone: beccati 3 giovani malviventi

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla stazione di Villafranca Tirrena, paese sito in provincia di Messina, hanno arrestato nei giorni scorsi 2 due giovani e denunciato un minore in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.

Tutto sarebbe iniziato da un normale servizio di controllo del territorio portato avanti dai militari i quali avevano ricevuto una segnalazione in cui alcune persone sospette erano state notate nei pressi di un capannone di via Marina di Villafranca Tirrena.

Una volta sul posto, i carabinieri avrebbero dunque sorpreso all’interno della struttura dismessa 3 giovani intenti a rubare del rame dall’impianto elettrico. Alla vista delle forze dell’ordine i ladri hanno abbozzato una fuga ma sarebbero stati bloccati poco dopo dai militari messinesi e portati in caserma dove sono stati dunque denunciati ed arrestati per tentato furto aggravato.