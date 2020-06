Sicilia, tentato omicidio a passo di Rigano: indagano i carabinieri

Connect on Linked in

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, a seguito del tentato omicidio dello scorso 12 giugno, in conseguenza del quale hanno tratto in arresto un 28enne palermitano, hanno effettuato una serie di accertamenti per meglio delineare gli eventi prodromici all’accoltellamento.

Nel corso delle operazioni, durante una perquisizione nel quartiere Zen a casa del fratello dell’aggressore, i militari hanno rinvenuto, peraltro, tre piante di marijuana dell’altezza di oltre 50 cm e del fertilizzante per le stesse. R.s. 34enne, volto noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per il reato di produzione di sostanze stupefacenti; la droga è stata trasmessa al L.A.S.S. del Reparto Operativo di Palermo per le analisi rituali.