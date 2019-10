Sicilia, tiene sul pc migliaia di foto pedopornografiche: arrestato 43enne

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini della Polizia postale di Catania hanno arrestato un 43enne del posto per possesso di materiale edopornografico.

L’operazione delle forze dell’ordine sarebbe scattata in seguito ad una segnalazione posta in essere da parte dell’Ong statunitense National centre for missing exploited children (Ncmec) al Centro nazionale di contrasto della pornografia on-line (Cncpo) della polizia postale di Roma su un italiano che su un blog straniero aveva pubblicato immagini di pedopornografia.

Una volta avviate le indagini e rintracciato il sospetto dunque, gli agenti si sarebbero fiondati all’interno del suo appartamento rinvenendo materiale informatico consistente in migliaia di file, foto e video, di pornografia minorile e infantile.

Terminati gli accertamenti di rito e sequestrato il pc contenente i file incriminati, l’uomo sarebbe stato arrestato in flagranza di reato e messo ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.