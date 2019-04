Sicilia, topi e piccioni morti nei sacchi di grano: maxi sequestro dei carabinieri

Print This Post

Non era di certo grano di alta qualità quello sequestrato dagli uomini dell’arma dei carabinieri nelle scorse ore in svariate zone d’Italia.

A quanto pare infatti i militari appartenenti al nucleo della tutela agroalimentare, in collaborazione con personale dell’Asl di varie province italiane, avrebbero avviato una serie di maxi sequestri di grano stipato in cattivo stato di conservazione da parte di 12 aziende nel commercio all’ingrosso di prodotti cerealicoli.

In Sicilia in particolare è toccato alla provincia di Catania il primato della negligenza mista alla trascuratezza e alla mancanza di cure dei propri prodotti con un sequestro record di ben oltre 937 tonnellate di grano duro dove le forze dell’ordine hanno trovato ratti e piccioni morti che costeranno molto caro alle aziende colpevoli, alle quali saranno contestati degli illeciti amministrativi per diverse migliaia di euro.

Di Pietro Geremia