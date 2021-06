L’avanzata del Covid 19 d’importazione continua ad alimentare la cronaca di questi giorni. Un giovame di Villabate, dopo essere tornato da Malta, ha scoperto di essere positivo al coronavirus , nel frattempo aveva già contagiato parenti e amici, i casi di Covid- 19 a Villabate al momento sarebbero 7.

In queste ore molti cittadini del piccolo paesino dell’entroterra palermitano sono in apprensione per questo focolaio di coronavirus che ha già contagiato 7 persone e altre 20 sono in attesa dei risultati dei tamponi effettuati.





Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook è lo stesso sindaco di Villabbate.



“Facendo seguito alle notizie precedentemente date alla cittadinanza – scrive Vincenzo Oliveri – mi spiace comunicare che attualmente nel nostro Comune sono presenti 7 casi di positività da Covid 19 e altri 20 casi sospetti relativi a persone che hanno avuto contatti con il soggetto che ha soggiornato a Malta e che purtroppo ha frequentato diversi parenti e conoscenti, i quali sono in attesa di essere sottoposti a tampone orofaringeo il cui esito potrebbe riservare ulteriori sorprese. Non c’è ragione di creare allarmismi ma di tenere un comportamento più che cauto, utilizzando le mascherine, disinfettando le mani frequentemente ed evitando luoghi affollati. La situazione – conclude il sindaco – è sotto controllo e sono sicuro che presto il nostro Comune ne uscirà indenne. Stiamo sereni”.