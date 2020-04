Sicilia, tragedia a Catania: giovane carabiniere trovato morto dai colleghi

Print This Post

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Mineo, paese in provincia di Catania.

Un carabiniere di circa 30 anni appartenente alla compagnia di Palagonia pare che sia stato ritrovato morto all’interno della propria auto da parte dei propri colleghi.

Stando alle prime indiscrezioni il giovane, per cause e motivazioni che sarebbero tuttora ancora sconosciute, si sarebbe sparato un colpo in testa con la pistola d’ordinanza.

Sul caso le forze dell’ordine mantengono ovviamente il massimo riserbo.