Sicilia, tragedia a Isole delle Femmine: trovati morti 2 sub

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri presso l’Isola delle Femmine.

A quanto pare due sub appassionati di diving, rispettivamente di 58 e 56 anni, si sarebbero recati a bordo del proprio gommone nelle acque dell’isolotto siciliano con l’intento di passare una tranquilla giornata di esplorazioni dei fondali marini. Qualcosa di particolare sarebbe però avvenuto nelle acque oggetto della visita dei sub tanto da spingere uno dei 2 a risalire troppo velocemente, senza rispettare i tempi di decompressione, sentendosi così male non appena riemerso dall’acqua e morendo poco dopo nonostante gli sforzi dei sanitari del 118 di tenerlo in vita.

L’altro invece risulterebbe ancora disperso, anche se le speranze, nonostante i mezzi messi a disposizione della Guardia Costiera e dei sommozzatori dei vigili del fuoco, sono praticamente nulle.

Del caso è stato aperto un fascicolo da parte dell’autorità giudiziaria che avrebbe sequestrato imbarcazione e attrezzature dei due sfortunati sportivi nautici.