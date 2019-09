Sicilia, tragedia a mare: 86enne si fa il bagno e muore

Connect on Linked in

Un’estate maledetta

quella che accinge a concludersi per i bagnanti siciliani.

Nella giornata di ieri lungo le spiagge della provincia di Siracusa sarebbe avvenuta un’ennesima morte a mare che andrebbe così ad aggiungersi alle decine avvenute nei mesi scorsi.

Nel dettaglio, un uomo di 86 anni si era recato presso il litorale di Fontane Bianche per passare una tranquilla domenica di fine estate quando ad un certo punto mentre era in acqua avrebbe accusato un malore.

Nonostante l’arrivo immediato dei sanitari del 118, che hanno tentato per più e più volte la rianimazione cardiopolmonare, non c’è stato purtroppo nulla da fare per il povero pensionato che sarebbe così deceduto.