Sicilia, tragedia alla vigilia di Natale: anziano si suicida

Una Vigilia di Natale dai connotati decisamente tragica è appena trascorsa a Bagheria, paese in provincia di Palermo.

Nella mattina di ieri 24 dicembre infatti un anziano di 80 anni si sarebbe suicidato in una zona residenziale sita in via Petralese sparandosi con il proprio fucile.

Sono ancora da chiarire le cause che avrebbero spinto l’uomo al folle gesto: l’80enne viveva in casa da solo e al momento della sua terribile morte nessuno si trovava con lui.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto

fare altro che constatare il decesso, e gli agenti del 113, che hanno avviato

un’indagine sul caso.

Di Pietro Geremia