Sicilia, tragedia familiare: uomo spara al fratello per difendere la cognata incinta

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia familiare è avvenuta nella giornata di ieri a Pietraperzia, un piccolo paese in provincia di Enna.

Secondo le prime indiscrezioni infatti sembra che, in seguito ad una violenta lite con protagonisti un marito e una moglie incinta, il fratello di lui, per difendere la propria cognata in stato interessante, pare abbia impugnato una pistola puntandogliela addosso.

Nella concitazione del momento è partito un colpo dall’arma da fuoco che, fortunatamente, non ha centrato il bersaglio.

In seguito allo spiacevole evento sono immediatamente intervenuti gli uomini della polizia di stato di Enna i quali, nonostante l’uomo con il suo gesto abbia voluto difendere la propria cognata, l’hanno dichiarato in stato di fermo e portato in questura per l’interrogatorio e gli accertamenti di rito.

Di Pietro Geremia