Tragedia a Valguarnera in provincia di Enna dove un giovane di 27 anni di Niscemi, Roberto Savasta, è deceduto a seguito delle ferite riportate in un incidente sul lavoro.

Il giovane era stato appena assunto da una società di Ragusa e si sarebbe dovuto occupare della manutenzione dei tetti.

Era a lavoro sul tetto del magazzino di stoccaggio di un hard discount quando è precipitato nel vuoto, facendo un volo di 12 metri.

Per lui non c’è stato nulla da fare. Sull’infortunio mortale indagano i carabinieri, che hanno sequestrato l’area dell’incidente e stanno indagando per accertare eventuali responsabilità.