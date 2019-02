Sicilia, tragedia in autostrada: cavallo viene investito e ucciso

Print This Post

Un tragico incidente stradale è avvenuto a Palermo nella giornata di ieri.

Lungo l’autostrada che dal capoluogo siciliano porta a Mazara del Vallo, nel Trapanese, un cavallo avrebbe perso la vita dopo essere stato investito da un’automobilista.

L’incidente sarebbe avvenuto nello svincolo per Balestrate dove in seguito al violentissimo impatto, che il conducente del veicolo non ha potuto evitare, il povero quadrupede è purtroppo deceduto sul colpo mentre invece nessuna ferita sarebbe stata riportata dall’uomo al volante.

Immediatamente dopo il fatale sinistro sul posto si è recata

la Polizia Stradale, la quale ha effettuato i rilievi del caso per stabilire la

dinamica dell’incidente, e gli operatori dell’Anas che hanno rimosso la carcassa

dell’animale.

Di Pietro Geremia