Sicilia, tragedia in autostrada: un morto e 2 feriti in seguito ad un incidente

Un bilancio

decisamente tragico quello scaturito da un incidente autostradale avvenuto

nella giornata di ieri lungo la SS 417 Catania-Gela.

Una Fiat Bravo con a bordo due donne e un uomo, per cause ancora al vaglio delle autorità, pare che abbia perso in controllo nel tratto sito in territorio di Caltagirone finendo così con perdere aderenza sull’asfalto e concludere la sua corsa cappottando in un terreno agricolo a ridosso della carreggiata.

Una volta avvenuto il disastroso sinistro si sono precipitati sul posto vigili del fuoco e soccorritori del 118 i quali, dopo aver estratto i feriti dalle lamiere li hanno trasportati immediatamente presso il pronto soccorso dell’ospedale di Caltagirone.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, una dei 3 passeggeri del mezzo incidentato non ce l’avrebbe purtroppo fatta a causa delle gravi ferite riportate in seguito allo schianto.