Sicilia, tragedia in crociera: deceduto 12enne

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri durante una crociera della Msc.

Lungo il viaggio Palermo-Cagliari infatti un bambino di nazionalità tedesca e di soli 12 anni stava viaggiando tranquillamente insieme alla famiglia a bordo della “Divina” quando, improvvisamente, avrebbe accusato un malore tale da stroncarlo sul colpo.

Una volta che la nave sarebbe entrata in porto, il corpo del povero minore è stato preso in carico dagli uomini della Capitaneria per le indagini di rito e trasferito all’obitorio del policlinico di Monserrato.