Sicilia, tragedia in mare: 20enne si tuffa nelle acque agitate e muore

Un weekend decisamente da dimenticare quello appena trascorso. Luca Giacoletti, 20enne originario di Palermo, è deceduto sabato pomeriggio nel mare dell’Addaura a Palermo dopo essersi tuffato in acqua nonostante il mare fosse agitato.

Nel dettaglio, il giovane, che tra l’altro era un abile nuotatore e aveva partecipato a diverse gare, si era immerso in mare per liberare un’ancora di una barca rimasta incagliata.

Non vedendolo più tornare in superficie i bagnanti preoccupati hanno lanciato l’allarme facendo così partire le ricerche avviate dai vigili del fuoco e dalla capitaneria di porto i quali sono riusciti a trovarlo già deceduto dopo circa un ora. Sul posto si sono recati anche i sanitari del 118 i quali però, dopo alcuni tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Di Pietro Geremia