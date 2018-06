Sicilia, tragedia in mare: muore annegato un 17enne

Print This Post

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito la città di Pozzallo, in provincia di Ragusa, nella giornata di ieri.

A quanto pare, un ragazzo di 17anni ha perso la vita durante quello che avrebbe dovuto essere una Martedì all’insegna della spensieratezza. Secondo le prime indiscrezioni, il minorenne, un immigrato ospite di uno dei due centri di Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati di Pozzallo, mentre era in acqua si sarebbe sentito improvvisamente male.

Vani sono stati i suoi tentativi di uscire dall’acqua, che inesorabilmente l’ha inghiottito facendolo annegare.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 i quali non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Sulla morte del povero 17enne sono comunque in corso delle indagini per chiarire le dinamiche della tragedia.

Di Pietro Geremia