Sicilia, tragedia in ospedale: muore bambina di 2 anni

Una tragedia è avvenuta nella giornata di ieri presso il l’ospedale Vittorio Emanuele di Catania.

Una bambina di soli 2 anni, per cause ancora da chiarire, sarebbe morta alle prime luci del’alba all’interno del nosocomio siciliano. La piccola , per via delle sue condizioni, pare che abbia subito un vero e proprio tour de force venendo trasferita dall’ospedale di via Palazzi, a Gela, luogo d’origine della famiglia della vittima, al centro pediatrico dell’ospedale catanese dove le sue condizioni sarebbero peggiorate improvvisamente portandola alla morte poche ore dopo. Sul tragico caso i familiari, superata la fase di choc, stanno valutando l’ipotesi di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia