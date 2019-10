Sicilia, tragedia in ospedale: violinista muore dopo aver partorito il secondo figlio

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nei giorni scorsi all’ospedale Barone Romeo di Patti.

Angelina Pintaudi, apprezzatissima violinista 38enne, sarebbe deceduta all’interno del nosocomio messinese dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio.

Non appena saputo la traumatizzante notizia, i familiari avrebbero allertato gli agenti della polizia di stato per far luce sulla vicenda, mentre i dirigenti dell’Asp di Messina avrebbero dichiarato di aver avviato un’indagine interna per identificare le dinamiche che hanno portato alla morte dell’artista.