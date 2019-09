Sicilia, tragedia in strada: anziano viene travolto e ucciso

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nei giorni scorsi a Vittoria.

Un uomo di 80 anni

residente in loco stava attraversando tranquillamente una strada del paese sito

in provincia di Ragusa quando, ad un certo punto, sarebbe stato travolto da una

Smart guidata da un 35enne anch’egli del posto probabilmente abbagliato dal

sole.

In seguito al sinistro stradale, avvenuto con precisione in via Cavalieri di

Vittorio Veneto, il pensionato sarebbe stato immediatamente trasportato in

ambulanza presso il pronto soccorso del locale nosocomio dove sarebbe

sfortunatamente deceduto dopo alcune ore.

Sul posto anche le forze

dell’ordine che hanno avviato le indagini atte ad accertare le dinamiche del

sinistro.