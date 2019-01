Sicilia, tragedia in strada: ritrovato clochard morto di freddo

Connect on Linked in

Non poteva iniziare peggio la giornata di ieri a Palermo.

Verso le 7 del mattino, in piazza Giovanni Paolo II a Palermo , è stato ritrovato il corpo senza vita di un senzatetto.

Il cadavere del clochard, un uomo di origini marocchine sulla sessantina sistemato sopra una panchina, sarebbe stato notato da una passante che notando l’assenza di segni di vita e capita la situazione ha immediatamente allegato gli operatori del 118.

Una volta giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pover’uomo.

Sul luogo del triste ritrovamento anche gli uomini dell’arma dei carabinieri e il medico legale per il quale da una prima analisi sembrerebbe che l’uomo sia morto per cause naturali o probabilmente per il freddo.

Di Pietro Geremia