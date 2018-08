Sicilia, tragedia sfiorata: cane morde al volto un bambino

Connect on Linked in

Se l’è vista decisamente brutta un bambino di 8 anni originario di Palermo. Nella giornata di ieri infatti, il bimbo si trovava insieme al padre dal parrucchiere quando, tutto d’un tratto, è stato assalito da parte di un cane randagio. Volto e carotide sono state le parti corporee aggredite dai morsi dal quadrupede che hanno suscitato il panico in tutti i presenti, ma fortunatamente non nel padre 33enne il quale, sentite le urla del figlio, si è precipitato a togliere il piccolo dalla grinfie dell’animale. In seguito all’aggressione il bambino è stato immediatamente trasportato in ospedale dove gli sono stati applicati 10 punti di sutura.

Di Pietro Geremia