Un altro incidente sul lavoro che ha causato la morte di un uomo. Originario di Casteltermini sposato con un figlio, operaio a Mantova, stava sistemando il tetto di un edificio quando, per cause ancora sconosciute, ha perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di 10 metri che non gli ha dato scampo.

I funerali si sono svolti ieri a Casteltermini.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato