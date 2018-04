Sicilia, tragica passeggiata a Pasquetta: uomo si accascia e muore

Print This Post

Un uomo, mentre era a passeggio con la famiglia, è stato colto da un malore ed ha perso la vita.

Un licatese di 57 anni, si trovava tranquillamente per le vie di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dove aveva deciso di trascorrere la Pasquetta con la sua famiglia, quando improvvisamente colto da un malore si è accasciato per terra privo di sensi.

I soccorritori del 118 hanno cercato di rianimarlo ma purtroppo per il 57enne non c’è stato nulla da fare.

Il decesso potrebbe essere stato causato da un infarto. Il corpo dell’uomo successivamente è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio