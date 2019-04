Sicilia, tragico incidente stradale: muore Emanuele Conti, collaboratore dello chef Natale Giunta

Print This Post

Un incidente mortale ha turbato le festività pasquali. E’ accaduto a Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani, la vittima è Emanuele Conti di 38 anni.

L’uomo, originario del Lazio, era il direttore del catering, food e beverage dello chef Natale Giunta e lavorava in una struttura turistica siciliana.

Decine i messaggi di cordoglio sui social tra questi quello dell’amico Natale Giunta che scrive: “sconvolto da una perdita così terribile. Se n’è andato una amico, un fratello, una persona leale”.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Castelvetrano che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico sinistro.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero scontrate, in via Cavallaro, un’auto e una moto. In sella al mezzo a due ruote Conti , mentre alla guida dell’auto, c’era un ragazzo di 22 anni originario di Castelvetrano.

Conti è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato presso l’ospedale di Castelvetrano, dove è morto poco dopo a seguito delle gravi ferite riportate nello scontro.

I carabinieri hanno effettuato l’alcol test e gli esami tossicologici sul 22enne alla guida dell’auto per controllare un eventuale uso di alcol o sostanze stupefacenti.