Sicilia, trasgressione da record: insulta i poliziotti mentre alla guida parla a telefono e svolta in un contro senso

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra una scena tratta dal film “Un giorno di ordinaria follia” con Michael Douglas quella avvenuta nella giornata di ieri a Catania.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Borgo Ognina si sono imbattuti in una bizzarra scena con protagonista una eccentrica signora la quale, una volta bloccata dai poliziotti alla guida della propria auto in controsenso, senza revisione e con l’immancabile telefonino all’orecchio ha pensato bene di lanciare nei confronti degli agenti una sequela di maledizioni e malauguri arrivando perfino a bloccare il traffico per lanciare ai danni dei poliziotti il plateale gesto di indirizzo ad altri luoghi.

Una reazione spropositata che ovviamente non l’ha salvata dalle rigide sanzioni che il Codice della Strada prevede in questi casi.

Di Pietro Geremia