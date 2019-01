Sicilia, trasportavano rifiuti speciali sopra una motoape: arresti padre e figlio

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Gela, paese in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato padre e figlio, rispettivamente di 56 e 20 anni, per trasporto non autorizzato di rifiuti speciali.

Nel dettaglio, i militari erano impegnati in un controllo volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti quando hanno beccato i due familiari, entrambi già noti e originari di Gela, a trasportare materiale speciale non pericoloso a bordo della loro motoape consistente in materassi, sacchi neri pieni di risulta e ferraglia il tutto nonostante della dichiarata emergenza rifiuti da parte della regione Sicilia.

Una volta fermati e ammanettati, il materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro mentre padre e figlio, dopo le formalità di rito, sono stati arrestati su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia