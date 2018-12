Sicilia, tremenda rissa familiare: trovati a terra due fratelli

Print This Post

Gli uomini della Polizia di Stato di Catania hanno arrestato M. C., pregiudicato di 60 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Secondo quanto emerso pare che l’uomo si sia recato presso l’abitazione in cui viveva il fratello e la madre e, in preda ad una tremenda ira, abbia iniziato dapprima brandire una forbice e successivamente, con la stessa, a colpire più volte il fratello agli arti superiori. All’attacco fratricida sarebbe dunque seguito una vera e propria rissa familiare che non ha lesinato nemmeno la madre dei due, colpita anche lei con calci e pugni dal pregiudicato.

Solo il tempestivo intervento degli agenti di polizia ha permesso di porre fine a quella che poteva degenerare in una tragedia, i quali sono riusciti dunque a bloccare l’aggressore che aveva continuato a minacciare di morte il fratello. Sedata la lite e eseguite le formalità di rito, il 60enne è stato trasferito presso carcere di “Piazza Lanza” su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia