Sicilia, troppa calca e volume alto: polizia chiude 2 locali

Connect on Linked in

Continuano i controlli posti in essere da parte degli agenti di polizia sul rispetto delle normative vigenti in materia di covid19.

L’ultimo eclatante caso è avvenuto nei giorni scorsi a Catania dove i poliziotti della sezione Volanti avrebbero beccato due locali del porto in cui i clienti pare non rispettassero le distanze per la prevenzione del contagio creando così una situazione di pericolo connesso alla possibile recrudescenza della pandemia da indurre le stesse forze dell’ordine a disperdere i presenti ed a comminare ai proprietari dei locali una maxi multa oltre la sanzione accessoria della chiusura immediata dell’attività per 5 giorni.