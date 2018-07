Sicilia, trovata coppia priva di sensi in auto: sospetta overdose

Print This Post

Un pomeriggio da dimenticare quello di ieri per dei cittadini palermitani di via Messina Marine.

Nel dettaglio, sembra che proprio in una traversa della via centrale, all’interno di auto giacevano due giovani, di 32 e 37 anni, totalmente privi di sensi che non rispondevano a nessun segnale esterno.

Presi dal panico, i residenti del luogo hanno immediatamente chiamato i sanitari del 118 i quali si sono recati subito sul posto a prestare soccorso ai due giovani, cercando, insieme ai carabinieri, di rianimarli.

A quanto pare la causa del loro svenimento sarebbe da attribuire a un’overdose, motivo per il quale sono stati dunque trasportati in ambulanza all’ospedale Civico e al Buccheri la Ferla in condizioni abbastanza gravi. Una volta estratti dall’auto, i militari hanno anche effettuato i primi rilievi dove pare siano state trovate anche delle siringhe.

Di Pietro Geremia