Nei giorni scorsi gli uomini del Corpo Forestale di Siracusa hanno sequestrato 39 confezioni di limoni iberici trattato con Imazilil, un fungicida potenzialmente cancerogeno.

A svelare l’operazione sarebbe stata l’assessore regionale all’agricoltura Edy Bandiera dove sarebbe stato accertato come il lotto in questione non presentasse nemmeno l’etichetta indicante che la buccia non era edibile.