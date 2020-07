Una agghiacciante scoperta è stata fatta nei giorni scorsi a Messina.

Lungo una via che conduce ad una contrada situata della piana mamertina di Milazzo, al confine con Barcellona Pozzo di Gotto, pare infatti che sia stato ritrovato un cadavere carbonizzato.

Una volta arrivata la segnalazione alla locale Compagnia dei carabinieri questi si sono immediatamente precipitati sul posto per avviare le indagini di rito atte a scoprire l’identità della povera vittima e le cause che hanno condotto alla sua morte.