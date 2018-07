Sicilia, trovato cadavere di un uomo sul ciglio dell’autostrada

Connect on Linked in

Un orrendo ritrovamento è stata fatto nella giornata di ieri lungo le strade siciliane. Dei passanti infatti, intorno alle 6:30 del mattino, lungo la via provinciale che accede a Montelepre, paese in provincia di Palermo, hanno scoperto sul ciglio della strada il cadavere di un uomo. Subito dopo il terribile rinvenimento, sono stati allertati gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali sono immediatamente intervenuti sul posto riuscendo così a identificare la salma appartenente ad un 72enne del posto, molto conosciuto in paese, che aveva l’abitudine di incamminarsi sempre a piedi e chiedere un passaggio agli automobilisti. A quanto pare, il cadavere presentava chiara segni di investimento stradale e per questo motivo è stato richiesto l’intervento del medico legale per l’ispezione cadaverica che aiuterà così le indagini portate avanti dai militari.

Di Pietro Geremia