Sicilia, truffa aggravata: nei guai un consigliere comunale del messinese

Gli uomini della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 58enne consigliere comunale nonché imprenditore del settore agrumicolo, con l’accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari pare che il consigliere comunale del messinese, tramite due società a lui riconducibili, abbia emanato una serie di false fatturazioni finalizzate sia all’evasione delle imposte sia all’ottenimento di un finanziamento comunitario equivalente a circa 5 milioni euro.

Per tali motivi l’autorità giudiziaria ha emanato nei suoi confronti, oltre alla misura di custodia cautelare in carcere, un sequestro preventivo per circa 10 milioni di euro su quote sociali, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobiliari riconducibili a 3 persone indagate ed alla società coinvolta nella frode.

Di Pietro Geremia