Sicilia, turista violentata la notte di ferragosto:arrestati due palermitani

Notte da incubo per una turista colombiana in vacanza a Palermo.

Due malviventi, dopo aver abusato di lei, l’hanno abbandonata, all’alba, nelle campagne di Carini.

La giovane è stata violentata e rapinata ma nonostante ciò ha trovato la forza di fermare un passante e far scattare l’allarme ai carabinieri che l’hanno accompagnata in ospedale prima di ricostruire l’accaduto.

La ragazza di 22 anni era in vacanza a Palermo insieme alla sorella gemella e ad un amico ed alloggiava all’Hotel San Paolo. Ma la notte di Ferragosto, come racconta il giornale La Repubblica , la giovane aveva bevuto un po’ troppo e al suo rientro in camera, ubriaca, litigava con la sorella decidendo di andarsene nonostante la vacanza dovesse durare fino al 24 agosto.

Così, in preda alla collera, la ragazza lasciava a piedi il San Paolo e percorreva un lungo tratto ripresa da varie telecamere visionate dai carabinieri nel corso della loro ricostruzione dei fatti.

Arrivava, sempre a piedi, fino in piazza Rivoluzione dove incontrava un ambulante che aveva già visto e due palermitani che le offrivano un passaggio per l’aeroporto dietro il semplice pagamento del costo della benzina.

L’aggressione scattava dopo tre tentativi di far carburante in tre diversi distributori nei quali la carta di credito della sud americana non funzionava. I due palermitani, apertamente indispettiti, cambiavano atteggiamento. Era a questo punto che scattava l’aggressione e la violenza sessuale nel tragitto verso l’aeroporto concluso con la rapina e l’abbandono in campagna.

Sono bastate 48 ore di indagini, però, ai Carabinieri grazie anche alle telecamere dell’hotel, stradali e dei distributori di carburante, per risalire all’Alfa 147 grigia degli aggressori e da questa, intestata alla compagna di uno dei due, ai presunti responsabili: G.E.R. di 26 anni e F.C. di 36 anni.

I due sono stati arrestati e dovranno, adesso, rispondere di violenza sessuale e rapina aggravata. Al vaglio degli inquirenti la posizione di una terza persona, proprio l’ambulante che in piazza Rivoluzione avrebbe presentato la ragazza ai due garantendo per loro.