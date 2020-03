Sicilia, tutto pronto per l’evento “Asocial, solitudine di massa e tribù digitali”

Print This Post

Il mondo social e cyber, inteso come tutto ciò che ruota attorno al digitale, disegna sempre più il mondo reale, plasma le relazioni fra persone e comunità, costruisce, in positivo e in negativo, nuove forme comunitarie, nuovi legami.

Meccanismi psicologici e tecnologici studiati ad arte stimolano forme di dipendenza e di tribalismo che hanno un forte impatto sui processi formativi e sulla socialità. Come prevenire e affrontare questi nuovi problemi?

Ne parleremo con Pietro Galluccio, giornalista esperto di comunicazione sociale, martedì 17 dicembre alle 16.00 presso la Scuola Waldorf in via Filippo Parlatore 20 a Palermo. L’ingresso è libero.

L’incontro è rivolto ad adulti, genitori, docenti ed operatori sociali e non è adatto a giovani e studenti per i quali specifiche iniziative potranno essere organizzate in futuro.