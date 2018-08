Sicilia, ubriaco alla guida invade corsia e si scontra con un’auto: 3 i feriti

Connect on Linked in

Un grave incidente tra una Hyundai e una Fiat Punto è avvenuto intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato scorsi lungo la Strada Statale 640 Agrigento-Caltanissetta. A quanto pare infatti, sembra che un uomo ubriaco, alla guida della propria autovettura, abbia invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con l’altro mezzo. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Pietraperzia, in provincia di Enna, ed ha avuto un bilancio di 3 feriti dei quali la più grave pare che sia una donna di origini peruviane, immediatamente trasportata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove al momento sarebbe ricoverata al reparto di Chirurgia in prognosi riservata. Dopo le formalità di rito consistenti nelle cure e nelle rilevamenti tecnici da parte delle forze dell’ordine, il conducente dell’auto che ha causato l’incidente è stato denunciato alla Procura per guida in stato di ebbrezza.

Di Pietro Geremia