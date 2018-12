Sicilia, ubriaco mette la figlia disabile su auto giocattolo e la fa schiantare su un muro

Connect on Linked in

Una vera azione sconsiderata quella messa in atto nei giorni scorsi da un uomo di 51 anni di Palagonia, paese in provincia di Catania.

A quanto pare il 51enne, in preda ai fumi dell’alcool si sarebbe recato in piena notte dalla propria figlia disabile mettendola dapprima su di una macchina giocattolo per poi spingerla in strada, con il rischio di farla travolgere da un’auto, facendola comunque urtare contro diverse macchine in sosta e contro la serranda di un garage.

Solo grazie all’intervento di un carabiniere libero dal servizio che stava proprio percorrendo quella strada in auto è stato possibile fermare l’omo palesemente ubriaco dal rischiare di far del male alla propria bambina.

Una volta placata la situazione e portato tutto alla normalità, l’uomo è stato condotto dai militari dell’arma in caserma dove è stato denunciato all’autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Di Pietro Geremia