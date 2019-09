Sicilia, ubriaco prima causa incidente e poi aggredisce carabinieri e sanitari: arrestato e rilasciato 37enne

Print This Post

Una giornata decisamente intensa quella appena trascorsa per gli abitanti di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania.

Un 37enne originario del posto in stato d’alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze alcoliche avrebbe perso il controllo della propria Fiat Panda andando a ribaltarsi all’interno del recinto di un terreno di un’abitazione privata.

In seguito al sinistro autonomo si sarebbero precipitati sul posto i sanitari del 118 che si sarebbe però visti rifiutare il proprio intervento da parte dell’uomo il quale avrebbe finito con lo scagliarsi contro i carabinieri intervenuti in loco.

Una volta riportata la calma, il 37enne e stato arrestato e condotto in caserma dove, in seguito alla pronuncia dell’autorità giudiziaria etnea, è stato rimesso in libertà.