Sicilia, uccide il marito a coltellate: arrestata 55enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli agenti della polizia di stato appartenenti al commissariato di Partinico, paese sito in provincia di Palermo, hanno arrestato nella giornata di ieri A.C., di 55 anni, con l’accusa di omicidio ai danni del marito.

A quanto pare la donna, al culmine di una serie di numerosissimi litigi avvenuti all’interno dell’abitazione della coppia, avrebbe accoltellato a morte il coniuge, un elettricista di 64 anni da poco tempo rientrato in Sicilia dalla Svizzera, presentandosi successivamente in commissariato per confessare l’omicidio.

Secondo le prime ipotesi, pare che a causare il raptus improvviso sia stata la situazione poco stabile della coppia che era in procinto di separarsi.

Di Pietro Geremia