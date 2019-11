Sicilia, uccide la madre a suon di pugni: arrestato 48enne

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Ragusa hanno arrestato un 48enne con l’accusa di omicidio della propria madre.

Stando a quanto emerso dalle indagini l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali per spaccio di droga, nell’Aprile scorso al culmine di una lite per futili motivi avrebbe massacrato a suon di pugni la propria madre.

Una volta giunta in ospedale in condizioni critiche per via delle molteplici tumefazioni e ferite in tutto il corpo la povera donna avrebbe lottato per una ventina di giorni prima di esalare l’ultimo respiro nonostante gli estenuanti sforzi dei medici di tenerla in vita.

In seguito alla morte della povera vittima le indagini degli inquirenti si erano concentrate immediatamente in capo al figlio al quale, dopo alcuni esami e riscontri che lo inchioderebbero, sarebbe arrivato un ordine di custodia in carcere.