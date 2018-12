Sicilia, uccide l’ex moglie e si spara: deceduto in ospedale

Print This Post

Un Venerdì tragico quello appena trascorso a Catania.

Nella mattinata di ieri , un muratore di 58 anni ha ucciso a colpi di pistola la propria ex moglie, anch’essa di 58 anni, per una scenata di gelosia e si sarebbe successivamente sparato egli stesso.

Il tutto sarebbe successo nell’abitazione della donna, che faceva la badante, sita a Giarre dove gli operatori del 118 sono stati chiamati e, una volta arrivati, per via delle gravissime ferite riportate dall’uomo, hanno deciso di far intervenire un elicottero del 118 che l’ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

Giunto al nosocomio però il 58enne è deceduto in sala operatoria rendendo così vani gli immani sforzi dei medici di tenerlo in vita.

Sul caso indagano i militari dell’arma dei carabinieri.

Di Pietro Geremia